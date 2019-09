Bei Rot über Gleise gefahren: Bahn erfasst Auto

Andernach Ein Güterzug hat am Montag ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Mayen-Koblenz erfasst. Dabei sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Koblenz: „Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Pkw jedoch derart mit der Eisenbahn, sodass dieser von der Feuerwehr aus der Eisenbahn geschnitten werden musste.“ Laut den Ermittlern hatte die Fahrerin an dem Übergang in Andernach ein rotes Warnsignal missachtet.

