Eentwicklungsprojekt : Bei „Frei Day“ über Zukunft nachdenken: 15 Schulen gesucht

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Genügend Freiraum, um über Zukunftsfragen nachzudenken und Lösungen zu erarbeiten, sollen Schüler im Saarland über das Schulentwicklungsprojekt „Frei Day“ bekommen. Das saarländische Bildungsministerium suche bis zu 15 Pilotschulen, die sich zur „Frei Day Region Saarland“ zusammenschließen wollten, teilte das Ministerium am Freitag in Saarbrücken mit.

Bei dem Lernformat, das in Teilen bisher nur an einer Gemeinschaftsschule Neunkirchen umgesetzt werde, beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler jede Woche in vier zusammenhängenden Stunden mit selbst gewählten Themen.