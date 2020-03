Behörden schließen wegen Coronavirus sieben Schulen

Wachenheim/Andernach In Rheinland-Pfalz bleiben wegen der Zunahme der Coronavirus-Infektionen vorsorglich sieben Schulen geschlossen. Nach Angaben der Schulaufsicht vom Sonntag wird es von diesem Montag (9.3.) an in folgenden Einrichtungen im Land zunächst keinen Unterricht geben: Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach, Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach, Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach, Realschule plus St. Thomas Andernach, Grundschule Ehrenbreitstein Koblenz.



Wie lange die Schließung dauern soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Wachenheim der dortige Standort der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim sowie die im gleichen Gebäude untergebrachte Grundschule zunächst für eine Woche geschlossen bleiben. In Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim war das neuartige Coronavirus bei einem Lehrer der IGS nachgewiesen worden.