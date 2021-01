Behörden nehmen mutmaßliche Hehlerbande hoch

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mannheim Auf der Jagd nach einer mutmaßlichen Hehlerbande hat die Polizei Räume unter anderem in Mannheim, Ludwigshafen und Frankfurt am Main durchsucht. Einer Mitteilung vom Dienstag zufolge geht die Staatsanwaltschaft Mannheim davon aus, dass acht Verdächtige zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 einer Firma in Frankreich zunächst mehrere Autos abgekauft hatten.

Den Behörden zufolge soll die französische Firma die Fahrzeuge aber nur zum Schein geleast haben, um diese selbst illegal weiter zu verkaufen.