Behörden gehen gegen betrunkene Trucker vor

Mainz Auf einem Rasthof kontrolliert die Polizei Fernfahrer auf Alkohol - mit einem ernüchternden Ergebnis. Die höchsten Werte sind 2,66 und 2,08 Promille. Neu ist das Phänomen für die Beamten nicht.

Erst Anfang Juli hatte die Polizei fünf betrunkene Lastwagenfahrer bei einer Kontrolle nahe Worms an der Weiterfahrt gehindert. Die höchsten Atemalkoholwerte hatten Fahrer mit 2,66 und 2,08 Promille. Die Beamten kontrollierten 90 Lastwagen und ihre Fahrer bei der Abfahrt auf den Rasthof Wonnegau an der Autobahn 61.

Ähnlich sieht man es in Gau-Bickelheim. „Im Rahmen von Kontrollen wird leider regelmäßig festgestellt, dass viele Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen“, sagte Eva Westphal, die stellvertretende Leiterin der Polizeiautobahnstation. „Das Problem ist insbesondere auf die große Zahl von Fahrern aus Osteuropa zurückzuführen, die meist mehrere Wochen am Stück unterwegs sind und ihre Freizeit auf Rasthöfen verbringen und dort - getrennt von ihren Familien - Alkohol trinken, den sie oft auch aus ihren Heimatländern mitbringen.“

Fast ein Fünftel der Lastwagenfahrer war vor einem Jahr bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei-Dienststellen Gau-Bickelheim an der A61, Kaiserslautern an der A6 und Ruchheim an der A650 alkoholisiert: 18 Prozent der insgesamt 344 Kontrollierten. Die Beamten waren an einem Sonntagabend im Einsatz, um die Fahrtüchtigkeit nach Ablauf des Fahrverbots zu prüfen. Der höchste Wert lag bei 3,19 Promille.