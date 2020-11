Behörden: Bis Mitte Dezember 1400 weitere stationäre Fälle

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Bei gleichbleibenden Corona-Infektionszahlen erwarten die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz in den kommenden vier Wochen bis Mitte Dezember weitere etwa 1400 Covid-19-Patienten zur stationären Behandlung in Krankenhäusern.

Davon werden vermutlich etwa 300 Patienten intensivmedizinische Betreuung benötigen, wie der Leiter des Covid-19-Registers Rheinland-Pfalz, der Oberarzt Anselm Gitt, am Freitag in Ludwigshafen sagte.

Gitt stellte mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) dort das Register vor. Die Daten seien als Frühwarnsystem sehr wichtig und böten einen guten Überblick über die verfügbaren Kapazitäten der Krankenhäuser, sagte die Ministerin.