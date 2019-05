Behörde: Verein „Kolibri“ darf keine Spenden sammeln

Trier Der Verein „Kolibri - Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland“ mit Sitz in Berlin darf in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr sammeln. Nach einer Überprüfung sei „keine Gewähr für eine einwandfreie und zweckentsprechende Verwendung der Geldspenden gegeben“, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Freitag in Trier mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa