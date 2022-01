Behörde: Unwägbarkeiten bei Entwicklung des Arbeitsmarkts

Saarbrücken/Mainz Trotz der Corona-Pandemie: Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz und auch im benachbarten Saarland hat sich 2021 robust gezeigt. „Die Zahl der Arbeitslosen ging zurück, und die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen war im Vergleich zum Vorjahr spürbar gestiegen“, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken.

An erster Stelle stehe das Infektionsgeschehen. „Die Pandemie wirkt sich ja nicht nur auf die Gesundheit aus, sondern auch auf die Beschäftigungsentwicklung. Je nach Branche kann dies sehr unterschiedlich sein. So schränken zum Beispiel die derzeitigen Materialengpässe zum Teil die Industrieproduktion ein und verlangsamen somit den wirtschaftlichen Erholungsprozess.“

Bei vorübergehenden Arbeitsausfällen könne wie in der Vergangenheit die Kurzarbeit helfen. „In den vergangenen Monaten hat sich deutlich gezeigt, dass Kurzarbeit Arbeitsplätze sichert. Die Anzeigen darauf sind in den vergangenen Wochen wieder gestiegen.“

Die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen befindet sich Schulz zufolge in beiden Bundesländern auf hohem Niveau. „Im Saarland waren im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr rund 22 Prozent mehr Stellen gemeldet, in Rheinland-Pfalz waren es 21 Prozent.“ Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft sowie der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung werde der Bedarf an Fachkräften auf hohem Niveau bleiben und in bestimmten Branchen noch zunehmen.