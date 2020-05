Wegen beschädigter Brücke : Verspätungen und Zugausfälle im Bahnverkehr zwischen Mannheim und Saarbrücken

Saarbrücken/Kaiserslautern Auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Saarbrücken kommt es aktuell zu Verspätungen und Zugausfällen. Neben dem Regionalverkehr ist auch die ICE-Verbindung nach Paris betroffen.

Am Montagnachmittag hatte ein mit einem Bagger beladener Sattelzug war bei Frankenstein (Pfalz) an einer Eisenbrücke hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, war demnach die Ladung für eine Durchfahrt zu hoch, so dass der Bagger die Brücke am Montagnachmittag streifte. Sowohl am Bauwerk als auch am Bagger entstand Schaden in zunächst unbekannter Höhe.