Wohnen Begrenzung von Mieterhöhungen: Pläne stoßen auf Kritik

Neben Mainz, Trier, Landau und Speyer sollen aufgrund aktualisierter Daten künftig auch Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße sowie die Gemeinden in den Kreisen Alzey-Worms und Bad Dürkheim, im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in den Kreisen Südliche Weinstraße und Trier-Saarburg als Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt ausgewiesen werden. Der Entwurf der Verordnung für die Bestimmung der Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze war laut Ministerium Mitte Mai im Kabinett Thema, derzeit würden Stellungnahmen etwa von Verbänden und dem Kommunalen Rat geprüft.