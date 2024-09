Wohnen Begrenzung von Mieterhöhungen auf mehr Regionen ausgeweitet

Kritik an einer Ausweitung der Kappungsgrenze hatte im Sommer bereits der Eigentümerverband Haus und Grund geäußert. Die Maßnahme gehe am Kernproblem vorbei, so werde keine einzige neue Wohnung gebaut, sagte der Landesvorsitzende Christoph Schöll. Darüber hinaus sei zu befürchten, dass private Vermieter, die bisher eher selten die Miete angepasst hätten, durch „neue Gängelungen“ verunsichert würden und verstärkt regelmäßig Mieten erhöhten. Damals stand noch im Raum, dass die Begrenzung auch in Neustadt an der Weinstraße sowie Gemeinden in den Kreisen Alzey-Worms und Bad Dürkheim kommen soll.