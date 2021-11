Beginn des Saarbrücker Christkindlmarktes wird verschoben

Saarbrücken Die für Montag (22.11.) geplante Eröffnung des Christkindlmarktes in Saarbrücken wird erst einmal verschoben. Wegen der neuen Corona-Regeln im Saarland wollen Stadt, Verkehrsverein und Standbetreiber das Konzept überarbeiten.

„Wir werden uns die Zeit nehmen, die notwendig ist, um zu einer verantwortungsvollen und rechtssicheren Entscheidung zu gelangen“, sagte der 1. Vorsitzende des Verkehrsvereins, Irakli Gogadze, am Freitag nach einer von der Stadt Saarbrücken verbreiteten Mitteilung.

Grundsätzlich bleiben Weihnachtsmärkte im Saarland unter freiem Himmel möglich. Nach den ab Samstag (20.11.) geltenden, landesweiten Regeln können sich Veranstalter zwischen einer 3G-Zulassung für Geimpfte, Genesene und Getestete oder einer Maskenpflicht entscheiden. In Innenräumen sind grundsätzlich nur Geimpfte oder Genesene (G2) erlaubt. Angesichts stark steigender Corona-Zahlen waren zuletzt vor allem in kleineren Kommunen zahlreiche Weihnachtsmärkte abgesagt worden, die an bestimmten Wochenenden geplant waren.