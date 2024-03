Freizeit Beginn der Fahrradsaison: Erst checken, dann radeln

Nach Angaben von Christina Ihrlich von der Tourismus GmbH des Landes ist Radfahren eines der großen Reisethemen für Rheinland-Pfalz. Viele Menschen kämen extra für einen Urlaub mit dem Fahrrad in das Bundesland. Das liege daran, dass die Infrastruktur für Fahrradreisende gut und vielfältig sei. Viele Gastgeber hätten sich auf ihre Bedürfnisse eingestellt, entlang der Radfernwege im Bundesland gebe es auch kleine Radwerkstätten oder Fahrradkeller. Zudem lockten die Mittelgebirge jedes Jahr in der Sommersaison viele Rennfahrer und Mountainbiker an.