Wetter Befürchtete Unwetter ziehen vorbei

Am Dienstag und auch in der Nacht auf Mittwoch war der für Teile von Rheinland-Pfalz vorhergesagte Starkregen ausgeblieben. Wie etwa das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte, gab es in der Nacht zum Mittwoch keine unwetterbedingten Einsätze mehr. Solche gab es diesmal in anderen Teilen Deutschlands, vor allem in der bayerischen Oberpfalz, wo am Dienstagabend Keller vollliefen und Straßen überschwemmt wurden.