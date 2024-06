Landtag Befragung von Fachleuten zum Corona-Management abgeschlossen

„Der Verlauf der Pandemie hätte eigentlich früher dazu führen können und vielleicht sogar müssen, dass wir die Einschränkung an Schulen und Kindergärten und auch Spielplätzen und sonst was hätten früher beenden müssen“, sagte der Grünen-Politiker. Mit dem Wissen von heute hätten die Maßnahmen möglicherweise nicht so weit führen müssen, hieß es weiter. „Wir wollten ja niemandem quälen oder unterdrücken, sondern eben schützen. Und dann haben wir manchmal auch möglicherweise zu viel geschützt und dadurch neue Schäden, zum Beispiel für die psychische Belastung hervorgerufen.“ Zudem gab es etwa bei der Materialvorsorge in Kliniken mit Masken und Schutzkleidung Verbesserungsbedarf.