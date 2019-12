Befragung der Ministerpräsidentin: Landtag einstimmig dafür

Mainz Seltene Einigkeit im Landtag: Alle fünf Fraktionen stimmen für eine direkte Befragung der Ministerpräsidentin. Damit ist Rheinland-Pfalz Vorreiter in Deutschland.

Medizinische Versorgung, Ehrenamt, DigtalPakt an den Schulen, EU-Ratspräsidentschaft und Medienstaatsvertrag: Zu diesen Themen wollen die Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag direkt fragen. Als erster Landtag in Deutschland führt der Mainzer eine solche regelmäßige direkte Befragung der Regierungschefin ein - nach dem Vorbild des Bundestags. 35 Minuten sind für das neue Instrument der parlamentarischen Regierungskontrolle vorgesehen, 30 Minuten für Fragen und Antworten und eingangs 5 Minuten für eine Erklärung Dreyers. Die Fraktionen konnten dafür bis Mittwochmittag je ein Thema beim Landtagspräsidenten einreichen. Von der Möglichkeit, die Antworten vorzubereiten, verspricht sich der Ältestenrat einen höheren Informationsgehalt der Befragung.

48 Prozent der Rheinland-Pfälzer engagieren sich ehrenamtlich, stellen die Grünen fest. Das Flächenland sei darauf auch in ganz besonderem Maße angewiesen - Grund genug, die Ministerpräsidentin dazu zu befragen. Von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres könnten auch die Bundesländer profitieren, stellt die FDP fest. Sie will wissen, welche Anliegen die Ministerpräsidentin dazu gegenüber der Bundesregierung formuliert. Dreyers eigene Partei setzt auf das Thema Schule und will sie nach dem DigitalPakt und die Informatik-Profil-Schulen fragen.