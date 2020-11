Beförderungsaffäre: Ministerin Höfken kündigt Rücktritt an

Mainz Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Höfken tritt noch vor der Landtagswahl von ihrem Amt zurück. Sie zieht damit die Konsequenzen aus einem Gerichtsurteil zur Beförderungspraxis in ihrem Haus, das in der Landespolitik hohe Wellen geschlagen hat.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) tritt zum Jahresende von ihrem Amt zurück. Zugleich bittet auch ihr Staatssekretär Thomas Griese um Versetzung in den Ruhestand zum 31. Dezember, wie das Umweltministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Beide Politiker ziehen damit Konsequenzen aus der Affäre um rechtswidrige Beförderungen. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.