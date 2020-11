Beförderungsaffäre: Diringer vermisst Unrechtsbewusstsein

Ludwigsburg/Mainz Für die Landtags-Opposition ist die Affäre um rechtswidrige Beförderungen im Umweltministerium noch nicht ausgestanden. Das Thema wird im Landtagswahlkampf weiter eine Rolle spielen. Wie schätzt es ein Fachmann ein?

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz habe in seiner Urteilsbegründung zu den Beförderungen im Umweltministerium außergewöhnlich deutliche Worte gewählt und von einer „grob rechtswidrigen“ Auswahlentscheidung und einem „von Willkür geprägten System“ gesprochen, sagte Diringer. „Es ist nicht so, dass - wie man jetzt den Eindruck zu vermitteln versucht - es sich um eine bloße Formalie handelt, sondern da steckt schon deutlich mehr dahinter.“ Das Gericht habe auch in einem Fall festgestellt, dass die Beförderung „ausdrücklich und sachfremd mit Billigungserwägungen“ begründet worden ist. „Damit ist nicht ausgeschlossen, dass das in den andern Fällen ähnlich gelaufen ist.“