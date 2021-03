Beförderungsaffäre: CDU stellt Klage gegen Regierung vor

Eine Statue der Justitia unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mainz Die Beförderungsaffäre in Rheinland-Pfalz bleibt auf der Tagesordnung der CDU. Die Landtagsfraktion will nun vor dem Verfassungsgericht gegen die Landesregierung klagen. Der Grund: Das Innenministerium habe die Große Anfrage der CDU zur Einstellungs- und Beförderungspraxis in der Staatskanzlei und den Ministerien nur mangelhaft beantwortet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Martin hatte den rechtlichen Schritt bereits in der letzten Debatte im Landtag in dieser Wahlperiode Ende Januar angekündigt.

Die Inhalte der Klageschrift stellt der Rechtspolitiker zusammen mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Martin Brandl, am heutigen Donnerstag in Mainz vor. Mit dabei ist der Prozessbevollmächtigter der Fraktion, Christofer Lenz. Der Anwalt aus Stuttgart ist unter anderem Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer.

Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen seit längerem Verschleierung vor. Mit ihrer Antwort auf die Große Anfrage seiner Fraktion habe sie lediglich versucht, sich über den Zeitpunkt der Landtagswahl am 14. März zu retten, hatte Martin gesagt. Der im November erklärte Rücktritt von Ministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) im Umweltministerium sei nur ein Zwischenschritt gewesen.

Martin hatte im Landtag - wie zuvor auch der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf - die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt, scharf angegriffen. Nach der Antwort der Landesregierung wurden seit 2016 im Umweltministerium 94 und im Wirtschaftsministerium 38 Beschäftigte ohne die vorgeschriebene schriftliche Beurteilung befördert. Die CDU stützt ihre Kritik auch auf ein eigens eingeholtes Rechtsgutachten des Würzburger Professors für öffentliches Recht, Ralf Brinktrine.