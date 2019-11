Bedford-Strohm erhält Oswald von Nell-Breuning-Preis

Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Foto: Wolfgang Kumm/Archiv.

Trier Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, ist am Donnerstag mit dem Oswald von Nell-Breuning-Preis der Stadt Trier geehrt worden. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung würdige Bedford-Strohms Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland und Europa, hieß es in der Jurybegründung.

Der 59-Jährige plädiere für eine Wirtschaftspolitik aus christlicher Perspektive und argumentiere somit ganz im Sinne Nell-Breunings.

Bedford-Strohm kündigte an, das Preisgeld an zwei evangelische Kirchengemeinden zu spenden, die in den Wintermonaten sogenannte Vesperkirchen für Bedürftige betreiben. Der Namensgeber Oswald von Nell-Breuning als einer der Nestoren der Katholischen Soziallehre habe sein „Denken schon früh mitgeprägt und ökumenisch bereichert“, hatte der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zuvor gesagt.