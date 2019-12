Bedeutung der Patientenfürsprecher in Kliniken wächst

Sabine Bätzing-Lichtenthäler sitzt im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Die Bedeutung der ehrenamtlich in rheinland-pfälzischen Kliniken tätigen Patientenfürsprecher wird nach Meinung von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wachsen. „Der demografische Wandel und die Zunahme an älter werdenden Menschen wird diesen Einsatz zukünftig noch bedeutender werden lassen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Fürsprecher nähmen eine „wertvolle Rolle“ bei der stationären Versorgung von Patienten ein und seien auch wichtig für die „Patientenorientierung“.

Insgesamt gibt es dem Ministerium zufolge 93 Patientenfürsprecher in den Krankenhäusern im Land. Sie kümmern sich um Nöte, Sorgen und Beschwerden von Patienten, sind Vermittler zwischen Kranken, Angehörigen sowie der Klinikleitung und dem Personal.