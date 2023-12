Haushalt Bedenken gegen Einsparungen bei Landwirten ernst nehmen

„Ich erinnere mich an die umfangreichen Entlastungspakete der Bundesregierung in diesem Jahr“, sagte Dreyer. „Für 2024 hat die Ampel weitere steuerliche Entlastungen auf den Weg gebracht.“ Sie nannte das Inflationsausgleichsgesetz sowie die Erhöhungen bei Mindestlohn, Wohngeld und Kindergeld sowie die 2024 anstehende Erhöhung des Bürgergeldes. Dreyer warb für Kompromisse. „Es kann auch sein, dass in einem solchen Paket Maßnahmen enthalten sind, die vielleicht von der Wucht der Wirkung einfach zu stark sind, so dass die Bundesregierung einfach noch mal schauen muss, ob man an manchen Stellen nachjustieren kann“, sagte sie. „Die Ampel muss Wege finden, bei einem großen Vorhaben Geld zu sparen, es auf der anderen Seite eben auch fair und erträglich für die Betroffenen halten.“