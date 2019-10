Bedarf an Erziehungshilfen erreicht bisher höchsten Stand

Mainz Mehr als 28 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland benötigen wegen familiärer Nöte eine ambulante oder stationäre Betreuung. Die Zahl dieser Hilfen zur Erziehung erreichte im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2002, wie das Jugendministerium am Mittwoch mitteilte.

Die Ausgaben für die Erziehungshilfen stiegen im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 426,5 Millionen Menschen. „Der Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und Familien ist anhaltend hoch“, sagte Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne). Inzwischen sei jede zweite Hilfe ambulant - dazu gehören etwa Hilfen in Tageseinrichtungen, in der Jugendsozialarbeit sowie die Beratung von Familien.

„Die Familien erreichen zunehmend Unterstützung in ihrem eigenen Zuhause“, sagte Spiegel. Wenn eine Erziehung zum Wohl des Kindes in der eigenen Familie nicht mehr gesichert ist, werden Kinder und Jugendliche aber auch in Pflegefamilien, in betreuten Wohnformen oder in Heimen untergebracht. Spiegel begrüßte, dass immer mehr Familien bereit seien, sich als Pflegefamilie zur Verfügung zu stellen: „Das ist ein großartiges Engagement.“ Landesweit lebten mehr als 5000 Kinder in einer Pflegefamilie.