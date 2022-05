Parteien : Beck: SPD in Mainz und Saarbrücken erleichtert manches

Mainz/Saarbrücken Seit Anke Rehlinger vor wenigen Tagen zur Ministerpräsidentin des Saarlandes gewählt wurde, regiert die SPD erstmals seit vielen Jahren wieder gleichzeitig in Saarbrücken, Mainz und im Bundeskanzleramt.

Das gab es erst einmal: von Oktober 1998 bis September 1999. Wie war das damals? Hat der SPD-Dreiklang politische Vorhaben in den benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland erleichtert? „Ich würde nicht überschätzen, was durch diese Konstellation an zusätzlichen Möglichkeiten entsteht“, sagt Kurt Beck. Er muss es wissen - er war damals Ministerpräsident in Mainz.