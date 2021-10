Beauftragter: Rund 3000 Besucher der Bürgerversammlungen

Mainz Die Bürgerversammlungen im flutgeschädigten Ahrtal werden laut dem Vor-Ort-Beauftragten der rheinland-pfälzischen Landesregierung insgesamt rund 3000 Besucher gehabt haben. Das sagte Günter Kern der Deutschen Presse-Agentur vor dem 17. und letzten Treffen am Dienstagabend in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ergänzte, die meisten Besucher seien Hauseigentümer gewesen. Unterstützung für Flutopfer gibt es im Ahrtal mit Tausenden beschädigten oder zerstörten Häusern auch von Experten an rund 20 sogenannten Infopoints, etwa beim Ausfüllen von Formularen für finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau. Dreyer sprach zudem von Vertretern der Architektenkammer an 17 der Infopoints.

Laut Dreyer soll die Beratung für flutgeschädigte Bürger auch in den Hochwassergebieten in der Eifel und in Trier-Ehrang ausgeweitet werden. Am 14. und 15. Juli war es nach extremem Starkregen zu Sturzfluten gekommen. Alleine im Ahrtal starben 134 Menschen. Hinzu kam ein Todesopfer im Bereich des Polizeipräsidiums Trier.