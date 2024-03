Rechtsextremismus Beauftragte Fuhr „fassungslos“ über Hakenkreuzkonstruktion

Am Montag hatte eine Anwohnerin der Polizei gemeldet, dass Unbekannte hinter ihrem Wohnhaus eine Metallkonstruktion in Hakenkreuzform aufgebaut haben. Vor Ort stellte die Polizei nach eigenen Angaben eine rund zwei Meter hohe Konstruktion aus Fußleisten, einem Wasserrohr und einer batteriebetriebenen Lichterkette fest. Diese sei mit Klebeband an einem Zaunpfosten befestigt worden, teilte die Polizei in Betzdorf mit.