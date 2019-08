Benni Over aus dem Westerwald : Beatmungspatient protestiert gegen Spahn

Benni Over aus dem Westerwald am Beatmungsgerät. Foto: dpa/Thomas Frey

Niederbreitbach/Berlin Der Orang-Utan-Botschafter Benni Over kritisiert einen Gesetzentwurf des Gesundheitsministers.

Benni Over (29), unheilbar kranker Orang-Utan-Fan aus dem Westerwald, wirbt in Schulen für den Schutz der seltenen Menschenaffen – und protestiert gegen neue Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Dessen Gesetzentwurf zur Betreuung von Beatmungspatienten könne Betroffene zu Anträgen auf Ausnahmeregelungen und damit zu „unendlichen Kämpfen mit den Kassen“ zwingen, wenn sie nicht „zwanghaft in stationären Einrichtungen untergebracht“ werden wollten, erklärt Vater Klaus Over. „Grundsätzlich finden wir es menschenverachtend, wenn ein behinderter Mensch und seine Familie nicht entscheiden können, wo der Betroffene wohnt“, ergänzt Klaus Over. Spahn sei schriftlich eingeladen worden, sich von Bennis erfolgreicher Betreuung zu Hause in Niederbreitbach im Westerwald ein Bild zu machen. Eine Antwort gebe es vorerst nicht.