Beanstandungen bei Weinüberwachung: keine schweren Verstöße

Koblenz Falsche oder fehlende Angaben zu Inhaltsstoffen, Herkunft oder auch Alkoholgehalt haben das Gros der Beanstandungen bei Weinkontrollen im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz ausgemacht. Von 4337 Proben im Weinlabor seien 443 beanstandet worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Montag mit.

Schwerwiegende Verstöße kämen eher selten vor, in 148 Fällen seien Weine wegen Verstößen gegen Grenzwerte oder einer unzulässigen Behandlung des Weins aus dem Verkehr genommen worden. Wein, bei dem gesundheitliche Schäden drohen, sei nicht gefunden worden.

In etwa hätten die Resultate der Weinüberwachung 2018 denen der Vorjahre entsprochen. Ein Beispiel für eine schwerwiegende Verfälschung war nach Angaben der Behörde der Versuch, Wein mit technischem Glycerin geschmacklich aufzuwerten. Ein Betrugsversuch dieser Art sei bei einer größeren Menge moldawischen Weins schon bei der Kontrolle einer Kellerei selbst aufgefallen. Fast zeitgleich sei Glycerin auch vom LUA in Wein aus dieser Gegend gefunden worden. Insgesamt seien rund zwei Millionen Liter betroffen gewesen.