Mainz Beamte finden 7 Kilogramm Amphetamin und Waffen in Wohnung

Die Polizei hat in einer Wohnung in Mainz rund sieben Kilogramm Amphetamin gefunden und sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der 44 Jahre alte Wohnungsmieter und sein 45 Jahre alter Bruder in der Wohnung erwartet worden - gegen den 45-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, er wurde allerdings nicht angetroffen. Da er wegen Waffendelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde das SEK der rheinland-pfälzischen Polizei zur Unterstützung hinzugezogen. Der 44-Jährige wurde von diesen gefunden und festgenommen. Die Wohnung im Mainzer Stadtteil Mombach sei im Zuge von Ermittlungen in Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits am Dienstag durchsucht worden.