Bau Bauwirtschaft fordert Lösungen zur „Regelungswut“

Die saarländische Bauwirtschaft fordert von der Politik eine Neuausrichtung bei der Förderpolitik und Erleichterungen bei Genehmigungsvorschriften. Andernfalls drohe in der Branche Kurzarbeit. „Die Stimmung ist so schlecht wie noch nie in den letzten 30 Jahren“, sagte Hauptgeschäftsführer Christian Ullrich am Freitag bei der Frühjahrs-Pressekonferenz des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft des Saarlandes (AGV Bau Saar).