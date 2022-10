Krisenhilfe : Baustoffe für Sanierung eines ukrainischen Heims

Mainz Gespendete Baustoffe aus dem rheinland-pfälzischen Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) sind für die Sanierung eines Kinderheims im ukrainischen Iwano-Frankiwsk eingetroffen. Auch die rheinland-pfälzischen Partnerregionen Oppeln in Polen und Burgund-Franche-Comté in Frankreich unterstützten die Aktion, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die polnische Woiwodschaft Oppeln unterhält den Angaben zufolge bereits seit längerer Zeit eine Partnerschaft mit dem west-ukrainischen Verwaltungsgebiet Iwano-Frankiwsk.

In der Siedlung Worochta, etwa 90 Kilometer südlich der Stadt Iwano-Frankiwsk, sei ein Kinderheim in einem ehemaligen Kurgebäude entstanden. Ende März seien dort mehr als 100 kleine Kinder aus Kinder- und Waisenhäusern in Charkiw mit ihren Betreuern aufgenommen worden. Das Gebäude sei allerdings renovierungsbedürftig. Alle vier Wochen sollen nun weitere Transporte von Oppeln aus folgen.

© dpa-infocom, dpa:221007-99-44341/3

(dpa)