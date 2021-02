Baumfällungen auf der Loreley für 700-Betten-Hotel

St. Goarshausen Auf dem sagenumwobenen Loreley-Felsplateau verschwinden etliche Bäume. Hoch über dem Rhein soll hier im Herzen des Welterbegebiets ein großes Hotel entstehen. Ein Investor erläutert die Pläne.

Im Zuge des geplanten Baus eines 700-Betten-Hotels auf der weltberühmten Loreley am Rhein sind dort zahlreiche Bäume gefällt worden. „Die letzte verbliebene Idylle auf dem Loreley-Plateau verschwindet“, kritisierte die örtliche Bürgerinitiative Rheinpassagen. Sie habe in einem Brief an Politiker „die sofortige Einstellung der Abholzung gefordert“. Die Rhein-Lahn-Kreisverwaltung teilte indessen mit: „Die Baumfällungen finden auf der Grundlage des rechtswirksamen Bebauungsplans statt und bedürfen daher keiner gesonderten Genehmigung.“