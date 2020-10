Bauland im Saarland in 2019 doch teurer gewesen

Baukräne ragen in den Himmel. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Das Statistische Amt im Saarland hat zuvor veröffentliche Baulandpreise von 2019 in dem Bundesland korrigiert. Wegen eines Übermittlungsfehlers habe das Statistische Bundesamt am 16. September mit 83,66 Euro pro Quadratmeter einen zu niedrigen Wert veröffentlicht, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Saarbrücken.

