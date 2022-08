Bau : Baugewerbe im Saarland zieht wieder an: Umsatzplus

Baugewerbe im Saarland zieht wieder an: Umsatzplus

Saarbrücken Nach einem Rückgang 2021 hat das Bauhauptgewerbe im Saarland im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse beliefen sich auf 436 Millionen Euro, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Amt am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte.

Im vergangenen Jahr hatte die Branche insgesamt 884 Millionen Euro Umsatz verbucht, was einem Minus von gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach.

In diesem Jahr seien die Geschäfte in den ersten sechs Monaten sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau gleichermaßen gut gelaufen, hieß es in einer Mitteilung. Im Hochbau erhöhten sich demnach die abgerechneten Leistungen um 9,2 Prozent auf 203 Millionen Euro, im Tiefbau um 12,6 Prozent auf 233 Millionen Euro.