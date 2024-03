Bad Ems Baugenehmigungen auf niedrigstem Stand seit fast 40 Jahren

In Zeiten steigender Zinsen und Baukosten ist die Zahl der Baugenehmigungen in Rheinland-Pfalz auf das niedrigste Niveau seit fast 40 Jahren gefallen. Das geht aus einem am Freitag vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Vergleich jährlicher Aufzeichnungen seit 1985 hervor. Den Angaben zufolge bewilligten die Behörden 2023 den Bau von 3635 Wohngebäuden - das sind 43,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Darin entstehen sollen rund 10.000 Wohnungen (minus 32,5 Prozent). Weniger neue Wohnungen waren zuletzt 2010 bewilligt worden.