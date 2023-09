Westerwaldkreis Baufällige Halle teilweise eingestürzt

Ransbach-Baumbach · Im Westerwaldkreis ist am Samstag eine alte Halle teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Polizei in Montabaur kam am Nachmittag in Ransbach-Baumbach das Dach der alten Betriebshalle beim ehemaligen Bahnhof auf einer Fläche von etwa 20 bis 30 Quadratmetern herunter.

09.09.2023, 16:42 Uhr

Ein Feuerwehrmann hält eine Winkerkelle mit der Aufschrift «Einsatz Feuerwehr». Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Da der Bereich bereits länger aufgrund Einsturzgefahr abgesperrt ist, kam niemand zu Schaden. Es entstand kein Sachschaden. Der Bereich wurde durch die Freiwillige Feuerwehr vorläufig gesichert. Nun wird geprüft, ob der Rest der Halle unverzüglich abgerissen werden muss. © dpa-infocom, dpa:230909-99-133817/4

(dpa)