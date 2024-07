Landwirtschaft Bauernverband: Regen und Frost führen zu schwachen Erträgen

Langanhaltender Regen hat nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau zu schwachen Erträgen in der diesjährigen Ernte geführt. „Wir haben in den letzten zwei Jahren verhältnismäßig gute Jahre gehabt“, sagte Verbandspräsident Marco Weber in Miehlen. „Und genau jetzt in diesem Jahr haben wir genau das Gegenteil. Wir haben schlechte Qualität, schlechte Erträge und wir haben halt auch schlechte Marktpreise.“