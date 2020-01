Bauernpräsident verlangt Tempo von der Landesregierung

Mainz/Bad Kreuznach Nach zahlreichen Bauernprotesten lädt Landwirtschaftsminister Wissing zum Agrargipfel ein. Dabei soll es um die Düngemittelverordnung und die Messstellen für Nitrat gehen. Die Landwirte fordern schnelles Handeln.

Bauernpräsident Eberhard Hartelt hat vor dem Agrargipfel am Montag in Bad Kreuznach eine rasche Überprüfung der Nitrat-Messstellen in Rheinland-Pfalz gefordert. Die Messergebnisse in den problematischen (roten) Gebieten müssten zudem nach Verursachern differenziert und durch zusätzliche Messstellen verkleinert werden. „Eine Überprüfung in Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass 30 bis 50 Prozent der Messstellen nicht ok waren“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Entweder seien die technischen Einrichtungen mangelhaft gewesen oder die Messstellen fachlich nicht richtig gesetzt worden, etwa zu nah an ehemaligen Deponien.