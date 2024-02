Agrar Bauern zeigen sich nach Gespräch mit Land optimistisch

Die rheinland-pfälzischen Bauernverbände wollen gemeinsam mit der Landesregierung Verbesserungen ihrer Situation erreichen. „Wir sind uns beim Agrardiesel nicht ganz einig geworden“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Michael Horper, nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Agrarministerin Daniela Schmitt sowie seinem Kollegen Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, am Montag in Mainz. Das Gespräch könne aber ein „neuer Startschuss für die Zukunft“ sein, in der die Wertschätzung für den Weinbau, die Landwirtschaft und den ländlichen Raum eine andere Qualität bekomme.