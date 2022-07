Agrar : Bauern: Saatkrähe zum Abschuss freigeben, Nabu dagegen

Krähen fliegen hinter einem Traktor auf einem Acker her. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Mainz Für die einen sind sie eine wahre Landplage, für die anderen ein schützenswertes Tier: An der Saatkrähe scheiden sich die Geister. Vo allem die Bauern in der Pfalz sind schlecht auf sie zu sprechen.

Mais, Gemüse, Obst - vor den Saatkrähen sind wenige Kulturpflanzen im südlichen Rheinland-Pfalz sicher. Die Schäden durch Schwärme der geschützten Vögel sind laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) so immens, dass Ausnahmen für die Jagd auf sie nicht mehr ausreichen. Die aus Bauernsicht gefiederten Plagegeister müssten permanent ins Jagdrecht aufgenommen und ganzjährig für den Beschuss frei gegeben werden. „Allein im Großraum Zweibrücken hatten wir 100 Hektar Totalschaden im Mais“, sagte ein Verbandssprecher am Montag in Mainz.