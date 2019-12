Bauern protestieren: Wissing kündigt Agrargipfel an

Mainz Bauern und Winzer haben ihrem Protest gegen die Agrarpolitik vor Beginn der Landtagssitzung in Mainz Gehör verschafft. Minister Wissing zeigte „volles Verständnis“, sagte den Bauern Unterstützung zu und kritisierte die Bundesregierung.

Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing hat vor einigen hundert demonstrierenden Bauern in Mainz eine Überprüfung der Nitrat-Messstellen angekündigt. Er werde Anfang 2020 einen Agrargipfel einberufen, um die Landwirte zu unterstützen und ihre Vorschläge zu besprechen, kündigte der FDP-Politiker am Mittwoch an. Dabei werde es auch um die Standorte der Messstellen für Nitrat im Grundwasser gehen. Wissing erneuerte seine Forderung nach einem nationalen Agrar- und Klimarat und kritisierte die Bundesregierung, insbesondere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) scharf.