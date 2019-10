Bauern protestieren in Bonn gegen Agrarpolitik der Regierung

Bonn Mehrere hundert Landwirte haben in Bonn gegen die Agrarpolitik der Regierung protestiert. „Es muss endlich Schluss sein mit der maßlosen Auflagenflut“, forderte der Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands, Bernhard Conzen, am Montag in Bonn.

Eine nachhaltige Landwirtschaft solle „in gegenseitigem Verständnis für das Notwendige und Machbare“ gestaltet werden. „Alles andere bedroht die Existenz der bäuerlichen Familienbetriebe.“