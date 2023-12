Agrar Bauern-Protest mit 400 Traktoren in Hermeskeil

Hermeskeil · Mit rund 400 Traktoren haben Landwirte am Samstagabend in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) gegen die Einsparpläne der Bundesregierung demonstriert. Die Kundgebung vor dem Rathaus der Stadt und ein anschließender Fahrzeugcorso seien ohne Störungen oder Unfälle abgelaufen, teilte die Polizei am Abend mit.

24.12.2023 , 09:29 Uhr

Ein Traktor blockiert die Autobahnauffahrt der Autobahn 60 bei Mainz-Hechtsheim. Foto: Sascha Kopp/VRM/dpa

Etwa 800 Menschen nahmen nach Angaben der Behörde an der Veranstaltung teil. Die Traktoren waren im saarländischen Nonnweiler und in Osburg losgefahren. Mit mehr als 1000 Traktoren hatten am Freitagabend Landwirte rund um Koblenz gegen die Einsparpläne der Bundesregierung demonstriert. Seit Tagen protestieren Landwirte in verschiedenen deutschen Städten gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition. Sie befürchten erhebliche Mehrkosten, wenn die Subvention zum Agrardiesel wegfällt und künftig für Traktoren Kfz-Steuer gezahlt werden muss. Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind bisher von der Kfz-Steuer befreit. Für Agrardiesel zahlen Landwirte derzeit nur etwa den halben Steuersatz. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231223-99-396160/3

(dpa)