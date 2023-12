Verkehr Bauern-Protest mit 300 Traktoren behindert Autoverkehr

Aus Protest gegen die Einsparpläne der Bundesregierung haben Landwirte am Freitagmorgen mit mehr als 300 Traktoren zahlreiche Autobahnauffahrten im Raum Mainz blockiert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, die aber wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage nicht so stark ausgefallen seien wie an normalen Tagen, teilte die Polizei mit. Von den Aktionen betroffen waren rund 20 Anschlussstellen der Autobahnen A60, A61 und A63.