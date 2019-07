Bauern kritisieren EU-Vorstoß zu Düngeverordnung

Bauern- und Winzerverband-Präsident Eberhard Hartelt. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz/Brüssel Die Bauern in der Pfalz und in Rheinhessen wehren sich gegen den Druck der EU zu verschärften Vorgaben beim Düngen ihrer Felder. Der am Donnerstag veröffentlichte Mahnbrief der EU-Kommission bedeute eine unnötige Belastung im laufenden Abstimmungsprozess für eine neue Düngeverordnung, kritisierte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Freitag in Mainz.

Von dpa

Er könne sich nicht vorstellen, „dass die EU-Kommission die unterschiedlichen Regionen im südlichen Rheinland-Pfalz hinreichend beurteilen“ könne, um über nötige Maßnahmen vor Ort befinden zu können.

Die EU-Kommission hat Deutschland mit ihrem Mahnbrief eine letzte Frist gesetzt: Bund und Länder haben nun zwei Monate Zeit, Brüssel von ihren Plänen für strengere Düngeregeln zu überzeugen. Gelingt das nicht, könnte Deutschland wegen vielfach überhöhter Nitrat-Werte im Grundwasser vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) verurteilt werden. Dann würden Strafen in Millionenhöhe fällig.