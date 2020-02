Bauern halten weniger Vieh

Kühe stehen im Stall. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild.

Bad Ems Die Bauern in Rheinland-Pfalz haben ihre Viehbestände weiter verringert. Deutlich war dieses Minus bei Schafen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Im November 2019 hielten Landwirte in den rund 600 Betrieben mit mindestens 20 Schafen im Land insgesamt 67 300 Schafe.



