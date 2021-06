Bauern freuen sich nur teilweise über Regenfälle

Mainz/Ilbesheim Im vergangenen Jahr hatten Hitze und Trockenheit den Landwirten das Leben schwer gemacht. Nun sorgen die Niederschläge der vergangenen Tage für Sorgenfalten.

Die Regenfälle der vergangenen Wochen wirken bei Landwirten und Obstbauern in Rheinland-Pfalz nach. Zumal sich in manchen Regionen nun wieder Wetterextreme gezeigt haben. „Wir müssen schon jetzt mit Einbußen bei der Kartoffelernte rechnen, auch bei den Zuckerrüben zeigen sich erste Folgen der Wetterlage“, sagt beispielsweise Landwirt Julian Klag.

Am Wochenende war Starkregen über seinem Bauernhof in Ilbesheim (Donnersbergkreis) niedergegangen. Dabei sei beispielsweise ein Kartoffeldamm durch heftige Niederschläge teilweise zerstört worden. Das lasse sich zwar wieder aufbauen; und auch die Schäden an den Zuckerrüben hielten sich noch in Grenzen. „Aber es ist auch klar, dass mehrere solcher Ereignisse zum Problem werden könnten“, sagt der 40 Jahre alte Landwirt.