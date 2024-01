Agrar Bauern fahren mit Hupkonzert durch Regierungsviertel

Mainz · Die rheinland-pfälzischen Landwirte sind bei ihren Protesten mit einem langen Traktor-Konvoi durch das Regierungsviertel in Mainz gefahren. Mit lautem Hupen, blinkenden Lichtern und vielen Transparenten an ihren Fahrzeugen zogen die Bauern am Montag mit langsamem Tempo in der Nähe des Landtags vorbei.

08.01.2024 , 13:50 Uhr

Landwirte demonstrieren mit ihren Traktoren gegen die geplante Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel in der Innenstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa

Auf den Plakaten stand: „Politik ist wie Schach. Der Bauer wird zuerst geopfert", „Die Ampel lässt uns alle im Regen stehen, deswegen werden wir jetzt zusammenstehen", „Wer das Land ernährt, verdient Respekt!" und „Müsst ihr erst Hunger leiden, bevor ihr's versteht?" Straßen in der Mainzer Innenstadt wurden wegen des Protestzugs zeitweise gesperrt. Die Mainzer Polizei rechnete mit bis zu hundert Fahrzeugen. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Traktor-Konvoi in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Proteste sind Teil einer bundesweiten Aktionswoche und hatten sich an Sparplänen der Berliner Ampel-Koalition entzündet. In Rheinland-Pfalz waren die Landwirte bereits ab dem frühen Morgen unterwegs. Dabei habe es bislang keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte ein Sprecher des Justizministeriums unter Berufung auf die Staatsanwaltschaften mit. © dpa-infocom, dpa:240108-99-530932/2

(dpa)