Bauern beklagen höhere Auflagen und Kosten bei Tierhaltung

Kühe fressen in einem Kuhstall Hafer. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Mainz/Bad Ems Immer weniger Kühe und Schweine, immer größere Bauernhöfe: Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich fort.

Politische Vorgaben steigern laut einem Branchenverband die Kosten von Landwirten bei ihrer Tierhaltung in Rheinland-Pfalz - und die Zahl etwa von Schweinen und Kühen sinkt. Die Debatte über mehr Abstände für Sauen in Ställen und das Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln von 2021 an zum Beispiel zwängen Bauern zu neuen Investitionen, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr, der Deutschen Presse-Agentur.