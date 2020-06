Bauarbeiter tot auf Dach gefunden: Obduktion geplant

Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein 54 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Kaiserslautern gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag leblos auf einem Hallendach gefunden worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben.

